Польша вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу, где сыграет с Турцией
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Сегодня, 27 августа, проходит второй игровой день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, где женская сборная Польши одержала победу над командой Германии со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).
Следующим соперником Польши в четвертьфинале станет команда Турции.
Матч 1/4 финала с участием польских волейболисток состоится в среду, 30 августа.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
Польша – Германия – 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).
ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
27 августа 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Германия
Польша: Стензель, Корнелюк, Витковска, Галковская, Стысяк, Федусё, Лукасик, Щигловска, Волош, Шлаговска, Венерска, Пацак, Розански, Юрчик
Германия: Кёстнер, Цезар, Погани, Глаб, Штауц, Альсмайер, Штигрот, Шёльцель, Цекулаев, Эмонтс, Вайтцель, Штруббе, Мазе, Хёльциг
Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.
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