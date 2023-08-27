Польша вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу, где сыграет с Турцией

Сегодня, 27 августа, проходит второй игровой день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, где женская сборная Польши одержала победу над командой Германии со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).

Следующим соперником Польши в четвертьфинале станет команда Турции.

Матч 1/4 финала с участием польских волейболисток состоится в среду, 30 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Польша – Германия – 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.