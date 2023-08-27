Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Польши в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Сегодня, 27 августа, проходит второй игровой день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, где женская сборная Польши одержала победу над командой Германии со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победы Польши в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу.

Видео доступно на YouTube-канале CEVolleyball. Права на видео принадлежат CEV.

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Стоит отметить, что в рамках группового этапа ЧЕ был побит рекорд по скорости подачи. Турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас подала со скоростью 112 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал диагональной из Сербии Тияне Бошкович. Её результат составлял 111,4 км/ч.