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Болгария в пяти сетах обыграла Словакию и вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу

Болгария в пяти сетах обыграла Словакию и вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу
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Вчера, 27 августа, проходил второй игровой день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, где женская сборная Болгарии одержала победу над командой Словакии со счётом 3:2 (16:25, 17:25, 25:19, 25:20, 15:9).

Следующим соперником Болгарии в четвертьфинале станет команда Нидерландов.

Матч 1/4 финала с участием волейболисток Болгарии состоится во вторник, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Болгария – Словакия – 3:2 (16:25, 17:25, 25:19, 25:20, 15:9).

ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
27 августа 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Болгария
Окончен
3 : 2
Словакия
Болгария: Станчулова, Рачковска, Йорданова, Паскова-Канева, Баракова, Бечева, Тодорова, Кривошийска, Пашкулева, Сайкова, Шахпазова, Маринова, Карабашева, Николова
Словакия: Абрамова, Косекова, Палгутова, Паллова, Герелова, Овечкова, Грушецка, Фричова, Шундерликова, Кормендуова, Шепелова, Навратова, Жернович, Магдинова

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.

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