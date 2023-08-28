Болгария в пяти сетах обыграла Словакию и вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу

Вчера, 27 августа, проходил второй игровой день матчей 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, где женская сборная Болгарии одержала победу над командой Словакии со счётом 3:2 (16:25, 17:25, 25:19, 25:20, 15:9).
Следующим соперником Болгарии в четвертьфинале станет команда Нидерландов.
Матч 1/4 финала с участием волейболисток Болгарии состоится во вторник, 29 августа.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
Болгария – Словакия – 3:2 (16:25, 17:25, 25:19, 25:20, 15:9).
Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.
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