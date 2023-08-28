Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 27 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Продолжается плей-офф чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. 27 августа команды провели четыре матча 1/8 финала турнира.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2023, женщины, результаты матчей 27 августа:

Турция — Бельгия — 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).

Нидерланды — Швейцария — 3:0 (25:17, 25:19, 25:12).

Польша — Германия — 3:0 (25:22, 25:20, 26:24)

Болгария — Словакия — 3:2 (16:25, 17:25, 25:19, 25:20, 15:9).

Таким образом, в четвертьфинале друг с другом сыграют следующие пары: Нидерланды — Болгария, Турция — Польша. Ранее стало известно, что в матче 1/4 финала друг с другом встретятся сборные Испании и Италии. Участники последней четвертьфинальной пары определятся завтра, ими станут победители противостояний Сербия — Швеция и Чехия — Украина.