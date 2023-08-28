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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 28 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 28 августа
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Сегодня, 28 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся последние матчи 1/8 плей-офф.

Расписание матчей 28 августа

Сербия — Швеция. 18:00 мск

Чехия — Украина. 21:00 мск

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Отметим, сегодня, 28 августа, стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. Турнир пройдёт в восьми городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.

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