Мусэрский: очень соскучился по России, мы даже путешествия не рассматриваем

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Дмитрий Мусэрский, который уже пятый год выступает за вице-чемпиона Японии «Сантори Санбёрдс», объяснил, почему не думает о жизни в другой стране, кроме России.

«Всё другое: страна, культура, менталитет. Но сейчас-то мы всё знаем. В первый год, конечно, тяжело. Не знаешь, как вызвать такси. Заходишь в магазин и не понимаешь, что хочешь или можешь купить. А у тебя тренировка, допустим, через час. Ты не знаешь, что у тебя в руках, и ориентироваться можешь только по картинкам. Много было сложностей. Теперь же всё поставлено «на рельсы». Всё, что для жизни нужно, налажено. Последние года два мы туда возвращаемся, как будто и не уезжали

На данный момент очень соскучился по России, несмотря на то что нахожусь здесь сейчас. Настолько соскучился, что мы даже не рассматриваем никакие путешествия, находясь в отпуске, – мы дома. А если куда и едем, то это Москва или Санкт-Петербург. Куда-то отправляться за границу не хочется – этот сосуд наполнен. Загадывать не имеет смысла. Скучал и по ощущению дома, и по людям, и по русскому языку, и по общению – тебя понимают. И я говорю не о языковом барьере, а про эмоциональную близость. И выражение «Где родился, там и пригодился» описывает моё состояние. В России все свои; люди и их поступки – всё предсказуемо и близко», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Дмитрием Мусэрским на «Чемпионате» завтра, 29 августа, в 10:00