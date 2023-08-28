Мусэрский, продливший контракт с японским «Сантори», рассказал, когда вернётся в Россию

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Дмитрий Мусэрский, который уже пятый год выступает за вице-чемпиона Японии «Сантори Санбёрдс», рассказал, когда вернётся в Россию.
Недавно стало известно, что 34-летний Мусэрский продлил контракт с японским клубом. В сезоне-2022/2023 Дмитрий в составе «Сантори Санбёрдс» стал победителем клубного чемпионата Азии. В последние три года россиянин регулярно берёт титулы и личные награды: не раз признавался MVP.
«Даю себе в Японии ещё год-два. И дальше посмотрим. Опять же, контракт у меня на год. Не знаю, как будут дальше складываться отношения», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Дмитрием Мусэрским на «Чемпионате» завтра, 29 августа, в 10:00
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