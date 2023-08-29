Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 29 августа

Сегодня, 29 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся первые матчи 1/4 плей-офф.

Расписание матчей 29 августа

Нидерланды — Болгария. 19:00 мск

Италия — Франция. 22:00 мск

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Отметим, что вчера, 28 августа, стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу. Турнир проходит в восьми городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.