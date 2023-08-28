«Все хотят снять с нас скальп». Главные претенденты на титул волейбольного ЧЕ

Мужской чемпионат Европы стартует в разгар финальной стадии женского розыгрыша. 24 сборных базируются в восьми городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля. 16 лучших выйдут в финальную стадию: полуфиналы и медальные матчи примет Рим. Рассказываем о группах и лидерах этого Евро.

Как к турниру подошли чемпионы Европы — 2021?

Группа А: Италия (хозяйка), Бельгия, Эстония, Германия, Сербия, Швейцария

После четвёртого места в Лиге наций подопечные Фердинандо де Джорджи взяли «Мемориал Вагнера» – ежегодный товарищеский турнир сильнейших сборных. В 2023-м чемпионам Европы 2021 года сопротивлялись топовая Польша, крепкая Словения и проблемная Франция. Обычно на таких «транзитных» чемпионатах решаются кадровые вопросы: смотрят на главных претендентов в первую сборную.

Де Джорджи сполна воспользовался этой опцией: вторым доигровщиком на Евро поедет 19-летний диагональный Алессандро Боволента – сын знаменитого блокирующего Вигора Боволенты (бронзовый призёр Олимпиады и чемпион Европы скончался в 2012-м после сердечного приступа). На «Мемориале Вагнера» дебютант сборной вполне справился с ролью доигровщика, выходя вместо Юри Романо, и в финальной версии команды заменит Фабрицио Джирони: игрок скамейки в Лиге наций принёс команде всего три очка.

Алессандро Боволента в составе сборной Италии Фото: Davide Di Lalla/Zuma/ТАСС

«Выбор пал на Боволенту, который входил в эту группу в начале сезона в течение недели, прежде чем поехать играть за сборную U21. Хочу поблагодарить Джирони, который был важен на протяжении всего лета и всегда отдавал душу. Было непросто сообщить ему об этом решении», – объяснил де Джорджи.

На «Мемориале Вагнера» итальянцы разобрались с Францией (3:0), резервным составом проиграли Словении и одолели Польшу. Против шестёрки Николы Грбича прилично смотрелась вся линия нападения: Боволента забил 9 из 16 мячей, Боттоло 10 из 11, Даниэле Лавиа 12 из 17. Первые темпы – 15 из 18. Что явно должно вселить уверенности сборной и страха – соперникам по группе.

Александр Атанасьевич в составе сборной Сербии Фото: Krzysztof Porebski/Zuma/ТАСС

Второй по силе и мощи сборной тут кажется Сербия. И это даже несмотря на провальную Лигу наций, где чемпионы Евро 2019-го стали девятыми. На то были причины: в команде отсутствовал звёздный Александр Атанасьевич, отдыхавший после клубного сезона. Так что он пополнит и так боевой состав с Марко Подращаниным, Драженом Лубуричем, Урошем Ковачевичем, Марко Ивовичем и Петаром Крсмановичем – новым блоком «Газпрома-Югра». «Я не говорю, что сейчас нас кто-то недооценивает, но вряд ли кто-то верит, что мы сможем добиться успеха. Я не хочу обещать медали. Мы далеки от этого, но я должен обещать отличный бой в группе», – сказал главный тренер Игор Колакович, который брал бронзу в качестве тренера Сербии на чемпионате Европы в 2013 году.

Не показательны и сборы, где у сербов не задались товарищеские матчи с Турцией, – Марко Ивович остался в Белграде. Парни Колаковича проиграли 2:3 и 0:3. За Сербию набирали очки Атанасьевич – 17, Миран Куинджич – 16, а капитан Ковачевич – девять. Уже с Чехией сербы смотрелись ярче: взяли матчи 3:0 и 3:2. Заколачивал экс-нападающий «Локомотива» Лубурич и Александар Неделькович.

Соколов после публичной ссоры вернулся в сборную Константинова

Группа B: Болгария (хозяйка), Хорватия, Финляндия, Словения, Испания, Украина

Мир в болгарской сборной: Цветан Соколов возвращается в команду после конфликта с Пламеном Константиновым. Диагональный якобы самовольно отлучился, при этом никого не предупредив. Как следствие, в Лиге наций он не появился. Коучу это очень не понравилось. «Мы договорились ближе к концу клубного сезона вернуться к вопросу сборной. Сезон завершился, а он так и не позвонил», – парировал наезды Цветан. Но конфликт уладили, а неделю назад нападающий вместе с Пламеном был замечен на фотосессии по случаю прибытия Кубка Евро в Варну – где и пройдёт групповой этап.

Тренер сборной Болгарии Пламен Константинов Фото: РИА Новости

По словам Константинова, команда сыграла пять контрольных матчей и смотрится неплохо. Пламен поделился целями – вполне масштабными. «Задача — бороться за первое место в группе. Украина провела хороший чемпионат мира, это прогрессивная команда и серьёзный соперник. Словения — трёхкратный чемпион мира, вице-чемпион прошлого ЧЕ – что совсем не случайно. Хорошо бы выйти в 1/4 финала. Это было бы шагом вперёд. Слишком высокие цели только добавляют лишней нервозности команде.

Наше желание – вернуться на лидирующие позиции мирового волейбола, но это долгий процесс. Есть свет. Некоторые клубы Болгарии начали серьёзно работать с подростками. Это также будет питать первую команду, потому что у нас нет равных игроков на определённых позициях. Наш спорт отчаянно нуждается в шаге вперёд, чтобы восстановить веру в болгарский волейбол», – добавил Пламен.

И правда пора. После третьего захода Константинова на пост главного тренера Болгария, как и годом ранее, взяла всего два матча и в принципе не удивляет. Мир двух лидеров должен взбодрить сборную.

Как и второе место на «Мемориале Вагнера» должно взбодрить Словению после провала в Лиге наций. Ядро команды уже довольно давно остаётся неизменным и становится ещё опытнее. Команда Георге Крецу поедет на Евро с вечной троицей в атаке – Клемен Чебуль, Рок Можич, Тине Урнаут пойдут за третьим подряд финалом и первым на Евро золотом. Отлично их будет дополнять дебютант сборной 18-летний Ник Муянович: пока привычный основной диагональный словенцев Тончек Штерн недоступен из-за травмы бедра.

Тине Урнаут в сборной Словении Фото: volleyballworld.com

«Цель в группе – первое место. Это потому, что в дальнейшем график немного проще. Если всё пойдёт как надо, можно обойти французов в четвертьфинале. Это должно быть нашей первой целью. Играть групповой этап как можно упорнее, не терять очки против команд, которые стоят чуть ниже нас. Группа непростая; Украина и Болгария будут крайне опасны, но и остальные захотят снять с нас скальп. Но наша задача – выходить на поле в каждой игре в группе и на 100% показывать, почему мы фавориты», – заявил связующий Грегор Ропрет.

Отразится ли домашний провал Польши на результате Евро?

Группа С: Северная Македония (хозяйка), Чехия, Дания, Черногория, Нидерланды, Польша

Месяц назад польские волейболисты впечатляюще выиграли Лигу наций в Гданьске, а после десяти дней отпуска встретились на сборах в Закопане. Там они провели почти две недели интенсива, а эффект от тяжёлых нагрузок в спортзале был виден в прошлые выходные во время «Мемориала Вагнера» в Кракове – бело-красные его провалили: проиграли Словении (0:3), оформили олимпийских чемпионов Францию (3:1) и уступили чемпионам мира Италии (1:3). Тогда Грбича беспокоили не результаты, а состояние здоровья игроков: вылетел Матеуш Бенек.

Тренер сборной Польши Никола Грбич Фото: Pawel Piotrowski/Zuma/ТАСС

«После финала Лиги наций в Гданьске мы знали, что проблема есть, но не настолько серьёзная. Позже были проведены дополнительные анализы, и мы всё ещё ждали подтверждения диагноза от врачей из Берлина. Возвращаться на поле в такой ситуации было бы слишком рискованно. Это произошло бы слишком быстро, если бы Матеуш играл на чемпионате Европы. Его травма ухудшилась бы, и тогда ему грозила бы операция. После этого ему предстояло бы три-четыре месяца реабилитации. Я не хотел ничем рисковать», – объясняет Грбич в интервью Przegląd Sportowy Onet.

Во время «Мемориала Вагнера» лёгкие травмы получили другие топы: у Лукаша Качмарека проблемы с лодыжкой, у Якуба Кохановского – с плечом. Правда, уже последний матч перед чемпионатом Европы с Украиной Польша играла при своих лидерах и победила (3:2).

Олимпийские чемпионы всё же без Нгапета?

Группа D: Израиль (хозяйка), Франция, Греция, Португалия, Румыния, Турция

Худшей на «Мемориале Вагнера» стала сборная Франции, которая проводит блеклый сезон. Она чудом заскочила в «Финал восьми» Лиги наций, но и там закрыла лишь топ-8. В Польше парни Андреа Джани вновь проиграли прямым конкурентам. Без Эрвина Нгапета, который до сих пор залечивает травму колена и готовится к переезду в турецкий «Халкбанк», французы смотрятся невнятно, не показывая большого рвения на площадке. Нгапет, кстати, прилетел в Краков и даже пару раз вышел на площадку. Но ничего впечатляющего не показал. Что может повториться и на ЧЕ, куда Эрвин летит, но не факт, что сыграет много.

Мужская сборная Франции Фото: volleyballworld.com

У Франции – страны-хозяйки – есть 100-процентное место на Олимпиаде, поэтому предстоящий чемпионат Европы станет для неё последним турниром в этом году. А для Джани, возможно, последней попыткой, чтобы доехать до Парижа. Хотя с такой группой чемпионам Европы — 2015 и действующим олимпийским чемпионам Токио не составит труда добраться хотя бы до четвертьфинала.

Для удобства «Чемпионат» выложил расписание всех матчей группового этапа здесь.