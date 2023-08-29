Мусэрский: второе место в Японии — ещё удачный результат, в клубе накопились проблемы

Игрок японского волейбольного клуба «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский подвёл итоги прошедшего сезона.
«Да, тяжело побеждать, когда были какие-то внутренние проблемы в команде; их было довольно-таки много, а на их решение потребовались время и силы. Если честно, второе место – удачный для нас результат, исходя из того, что было. Посмотрим, что будет в этом году. Многое изменится.
Дело в коммуникации руководства и игроков? И с руководством… Не хочу это выносить. Просто накопились проблемы, которые требовали безотлагательного решения. Они были отложены на период первых двух золотых сезонов и по истечении этого времени требовали к себе внимания. И это время пришло. Начали всплывать разные вопросы, стали возникать мелкие разногласия. Считаю, что команда довольно мужественно справилась с этим вызовом», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
- 29 августа 2023
-
10:15
-
09:50
-
09:19
-
09:00
-
08:15
-
00:17
- 28 августа 2023
-
23:58
-
22:30
-
21:30
-
11:42
-
09:28
-
09:00
-
01:01
-
00:35
- 27 августа 2023
-
23:54
-
23:08
-
21:14
-
20:21
-
20:08
-
15:50
-
15:27
-
09:00
-
00:25
-
00:00
- 26 августа 2023
-
22:25
-
09:00
-
07:35
- 25 августа 2023
-
00:32
- 24 августа 2023
-
23:14
-
23:04
-
20:36
-
09:00
-
00:50
- 23 августа 2023
-
20:30
-
09:00