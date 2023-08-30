Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 29 августа, турнирная таблица

Стартовал чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Во вторник, 29 августа, прошли два матча соревнований в группах D и В.
Результаты мужского чемпионата Европы по волейболу 29 августа
Группа D. Греция — Израиль – 2:3 (17:25, 29:27, 25:21, 21:25, 13:15).
Группа В. Испания — Болгария – 3:1 (25:17, 25:21, 21:25, 25:19).
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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