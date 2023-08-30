Украинские волейболисты проиграли Словении на старте чемпионата Европы — 2023

Мужская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на чемпионате Европы – 2023. Соревнования проходят в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

В стартовом матче украинцы со счётом 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25) проиграли команде Словении.

В следующей встрече группового этапа сборная Украины сразится с командой Хорватии.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. В плей-офф соревнований пройдут четыре лучших коллектива группы.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 именно Словению со счётом 3:2.

Волейбол. Чемпионат Европы, групповой этап. Мужчины

Украина – Словения – 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).