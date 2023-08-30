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Волейбол, Кубок Столетия, женщины: состав групп, расписание турнира

Волейбол, Кубок Столетия, женщины: состав групп, расписание турнира
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31 августа стартует новый волейбольный турнир, Кубок Столетия. Он посвящается столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, которые заняли с первого по восьмое место по итогам чемпионата России – 2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.

Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в «Финале четырёх».

Волейбол. Кубок Столетия. Женщины.
Группа «А»
«Динамо» (Москва)
«Динамо-Метар» (Челябинск)
«Динамо Ак Барс» (Казань)
«Динамо» (Краснодар)

Матчи 1-го тура в группе «А» пройдут с 31 августа по 3 сентября в Челябинске, 2-го тура — в Казани с 7 по 10 сентября.

Группа «Б»
«Локомотив» (Калининградская область)
«Протон» (Саратов)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург)
«Тулица» (Тульская область)

Матчи 1-го тура в группе «Б» пройдут с 31 августа по 3 сентября в Калининграде, 2-го тура — с 7 по 10 сентября в Санкт-Петербурге.

«Финал четырёх» среди женских команд состоится с 22 по 24 сентября в Новосибирске.

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