Волейбол, Кубок Столетия, женщины: состав групп, расписание турнира

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31 августа стартует новый волейбольный турнир, Кубок Столетия. Он посвящается столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, которые заняли с первого по восьмое место по итогам чемпионата России – 2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.

Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в «Финале четырёх».

Волейбол. Кубок Столетия. Женщины.

Группа «А»

«Динамо» (Москва)

«Динамо-Метар» (Челябинск)

«Динамо Ак Барс» (Казань)

«Динамо» (Краснодар)

Матчи 1-го тура в группе «А» пройдут с 31 августа по 3 сентября в Челябинске, 2-го тура — в Казани с 7 по 10 сентября.

Группа «Б»

«Локомотив» (Калининградская область)

«Протон» (Саратов)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Тулица» (Тульская область)

Матчи 1-го тура в группе «Б» пройдут с 31 августа по 3 сентября в Калининграде, 2-го тура — с 7 по 10 сентября в Санкт-Петербурге.

«Финал четырёх» среди женских команд состоится с 22 по 24 сентября в Новосибирске.