«Я ни от кого не бежала. В Италии мне комфортнее». Наша волейболистка – звезда в Европе

Татьяна Кошелева уже третий сезон проводит в итальянской лиге с «Валлефольей». Настолько долго она ещё не задерживалась ни в одном другом клубе мира, хотя за почти 20-летнюю карьеру выступала в России, Турции, Бразилии, Китае и собрала целую коллекцию наград: была и многократной чемпионкой России в составе «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс», и призёром Лиги чемпионов с «Экзачибаши». Среди титулов – и медали с мировых первенств со сборной России, которую Татьяна покинула в 2021-м.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» в преддверии старта Лиги А1 двукратная чемпионка Европы рассказала о жизни на два дома, потере брата в ходе спецоперации, а также об амбициях в итальянской лиге и возможном возвращении в сборную России, которая, по её словам, уехала бы с Евро-2023 с медалями.

«Один дом в Москве, другой — в Пезаро: сплошное удовольствие от контраста»

– Вы часто посещаете Россию в межсезонье. Чем занимались на этот раз?

– В этот раз у меня случился первый отпуск за карьеру – впервые почти за 20 лет. Он должен был случиться в прошлом году – без сборной, без подготовки. Но я восстанавливалась после травмы передней крестообразной связки колена, так что отпуска у меня не было – приходилось ежедневно работать. Отпуск – это несказанное удовольствие: жить не по расписанию, планировать день как тебе удобно. Для меня это абсолютно новое чувство. Мне безумно нравится! (смеётся). Раньше приоритеты были абсолютно другие, сейчас всё поменялось. Я взрослею, меняются мои желания. Как оказалось, отдыхать тоже нужно учиться.

– Вы были в Москве?

– Да, я вернулась после сезона. Москва – мой дом, любимый город. Здесь мои родители, семья, друзья. Большое удовольствие получила от встречи. Накопилось много дел. Сейчас нет возможности приезжать домой в течение сезона, например, на Новый год. Из-за долгого перелёта не получится приехать на 2–3 дня, так как дней на отдых дают немного, а дорога занимает почти сутки. Так что все задачи перекладываются на лето, на межсезонье. Надеюсь, ситуация изменится.

– Ощутили контраст эмоций, локаций и людей?

– Сто процентов! Я играла во многих странах, получила огромный опыт. И в каждом уголке мира можно найти что-то своё. Сейчас я играю в Италии. Мне очень близок этот город по душе, по энергии. Считаю его своим вторым домом. Но Москва обладает определённым шармом. Это не только красивый, но и динамичный, вдохновляющий город. А в свободное время ты можешь найти огромное количество ресурсов: как отдохнуть, так и пообщаться. Москва в этом году встретила меня очень гостеприимно (улыбается).

Татьяна Кошелева Фото: Из личного архива спортсменки

– Вы живёте в итальянской провинции Пезаро. Это ведь очень средневековый город, как будто из «Игры престолов». У вас с возрастом преобладает ощущение уюта над глобализацией, масштабами?

– Да, хочется спокойствия и без суеты. Не хочется тратить своё драгоценное время, оно быстро пролетает. То свободное время, которое бывает, заполняю чем-то важным: читаю, изучаю, да просто отдыхаю, например, на природе, слушаю пение птиц, гуляю. В Москве это сделать немного сложнее, хотя столица вся зелёная и найти такой уголок в большом мегаполисе не составляет проблем. Но всё равно это другой ритм. Когда я приезжаю в Италию, у меня есть работа, но в то же время у меня есть остров удовольствия. Во-первых, рядом море, итальянская архитектура, история – это всегда что-то особенное. Тяжело с чем-то сравнить. Поэтому мне очень повезло, что у меня есть два дома. Один – в Москве, а другой – в Пезаро. Сплошное удовольствие от этого контраста: ритм города, с потрясающим сервисом и культурой, архитектурой. И такая сдержанная, менее импульсивная, спокойная, но со своим характером Италия.

– Морские закаты и вкуснейшее вино не подталкивают к нарушению режима?

– Я алкоголь вообще не пью, поэтому вино для моего режима не страшно! А в еде себя приходится сдерживать. В итальянском рационе, например, много углеводов. Я не то чтобы сижу на диетах – такая еда мне не подходит чисто физиологически. Я привыкла немного к другому режиму питания. Но свежие фрукты и овощи можно найти в любом месте.

– Вы сами строите режим питания или прибегаете к помощи специалистов?

– Нутрициология – одна из важнейших наук в нашей жизни. Я очень много читала и изучала. Для спортсменов то, что мы едим – особенно важно. Я советую людям заниматься собственным питанием, углубляться в вопрос, не давать решать за себя. Мы все индивидуальны. Специалисты, конечно, важны, очень много хороших. Лучший вариант, как мне кажется, искать информацию, изучать, пробовать и чувствовать своё тело. Я когда-то пыталась быть вегетарианцем, отказывалась от разных продуктов, следила за телом и реакцией. И сейчас, мне кажется, нашла баланс.

– В чём он заключается?

– Допустим, когда мне жарко – а сейчас в Пезаро +35–37°С – мне не хочется тяжёлой, белковой пищи животного происхождения. Многие нутрициологи настаивают на белке, но мне его не хочется! Слушаю себя и своё тело. Для меня мои ощущения – лучший нутрициолог. Если мне жарко, то я ем что-то лёгкое – овощи, фрукты, крупы, клетчатку. Если становится холоднее, а хочется тепла и силы, то ем мясо, рыбу. В течение жизни моё тело меняется, стараюсь его чувствовать, слышать и не запрещаю себе, например, мороженое, если мне хочется. Но, естественно, не каждый день. Я точно не идеальна, много нарушаю, а потом, когда прихожу на тренировку, мне становится тяжело. И задаю себе вопрос: «А эта пицца стоила того?»

«Сейчас я счастливее, чем предыдущие 33 года моей жизни»

— «Валлефолья» — первый клуб ещё с российских времён, в котором вы задержались больше, чем на один сезон. Всё совпало?

– Совпало. Ехала сюда без каких-либо ожиданий, с желанием получить игровой опыт, опыт общения, знакомства. Мне было очень интересно провести целый сезон в итальянской Суперлиге. В конце первого года получила серьёзную травму, и руководство клуба, люди, которые окружают команду, проявили себя настоящими профессионалами и помогли мне вернуться в спорт! Моя благодарность, любовь к городу, к команде вылилась в третий совместный сезон! Также мой возраст повлиял на решение. У нас случилось взаимопонимание: для меня – как для игрока, для клуба – взгляд на меня как на перспективу, на фундамент.

У нас и желание, и отношение друг к другу совпали. Но это не значит, что до этого мои клубы были какие-то не такие. Я поняла, что пришло время остановиться. Здесь и сейчас мне в итальянском клубе хорошо, комфортно. Мы смотрим в одну цель, двигаемся к ней вместе и уважаем друг друга.

Татьяна Кошелева в клубе «Валлефолья» Фото: megaboxvolley.it

– Мне казалось, что состояние покоя вы ассоциируете со стагнацией.

– Это абсолютно свойственно моему характеру. С этим я очень долго боролась. Состояние покоя для меня новое и странное. Я учусь с этим как-то коммуницировать. Раньше у меня было такое ненормальное беспокойство: я что-то упускаю увидеть, изучить, трачу время на что-то бесполезное. Такой «синдром отличницы». Это точно не было здоровым отношением к самой себе. Вообще, жизнь у меня сейчас очень поменялась, и я поняла, что, если не научусь отдыхать, правильно выстраивать приоритеты, наверное, начнёт случаться что-то ещё более глобальное.

Хотя мне проблем и так хватает. Жизнь мудра и учит нас через сложности. Если мы не слышим в более лёгких ситуациях, то она даёт тяжёлые. За последние полтора года я пережила много тяжёлых, драматических моментов, многое переосмыслила. Но благодарна себе и жизни – я всегда ощущаю большую поддержку свыше. Теперь я совершенно иная. Могу сказать, что вы разговариваете с другой Татьяной Кошелевой, нежели бы это было полтора года назад.

– Как удалось принять события 2022-го?

– На все ситуации в жизни нужно смотреть с благодарностью, долей эгоизма и с интересом. Мы часто растрачиваем себя и свою энергию на других людей, ситуации, которые нас не касаются и которые мы изменить не можем. Научиться брать ответственность за себя и свою жизнь – вот что самое важное, на мой взгляд!

Решать мы можем только за себя: можем любить, переживать, но находиться в чужих жизнях – это значит не жить свою. И для меня это было большим открытием: сосредоточиться на себе, на своих желаниях, перестать всех спасать и перестать растрачиваться непросто. В этом было очень интересно разобраться. Все сложности принимать с важным, позитивным смыслом: уважать выбор души другого человека, и неважно, как бы близкий ни поступал. У меня было много сложностей, но, выйдя из них, я приобрела много хорошего. За это благодарю, потому что сейчас я другая: как я выгляжу и чувствую себя, разительно отличается от того, кем я была раньше – я счастлива. Намного счастливее, чем предыдущие 33 года моей жизни.

Татьяна с братом Фото: Из личного архива Татьяны Кошелевой

– Вы говорите о брате?

– За последние полтора года сложностей было много. Естественно, потеря брата – одна из самых ярких и важных. Эта тема до сих пор очень болезненная для меня. Нужно время, чтобы принять и осознать – как раньше, уже не будет!

– С семьёй вы стали ближе? Или попытка закрепиться в Италии – это некий побег?

– Нет, абсолютно с этой стороны так не смотрю. Ни от кого в жизни никогда не бежала. Мне, опять же, повезло: у меня прекрасная семья, отличные отношения с мамой, папой, братьями, их семьями. Я счастливейший человек. Я ни от кого не бегу. Скорее, я остаюсь там, где мне хорошо. Это не значит, что мне дома плохо. Просто сегодня работать, жить эту жизнь мне комфортно здесь. Я в том месте, где моей душе спокойно и ресурсно. Родители, друзья и близкие всегда со мной на связи! Россия – моя страна и мой дом, поэтому ни о каком побеге и речи быть не может.

– В интервью вы очень открытый человек. Это в вас было всегда? Или профессия заставила измениться, сломать себя?

– Да, я приветствую открытость и всегда говорю, что любая проблема решается в разговоре за две минуты. Эта черта характера помогала мне во многом, но также являлась причиной моей уязвимости. Ты открываешь дверь в свою душу, и туда заходят очень много лишних, посторонних. Сегодня у меня выстроены личные границы, время, предпочтения. Это не мешает мне продолжать любить людей и мир вокруг, но в приоритете теперь личное спокойствие.

– Любите говорить «нет»?

– Да, чаще выбираю себя. И теперь главный вопрос: для себя ли я это делаю, хочется ли мне этого? Что я дам и что я получу взамен? Задаюсь вопросами, если кто-то о чём-то просит, предлагает, заставляет.

«Поражения — до сих пор моя драма, а сейчас я проигрываю чаще»

– В вашей карьере – Россия, Турция, Бразилия, Китай, Италия. Многие, кто поиграл в европейских чемпионатах, говорят больше не об уровне конкуренции, а менеджменте и организации процессов в клубе – от игровых до бытовых. Где в этом плане для вас круче?

– Я играла в странах, где волейбол очень развит. Мне повезло, и я работала с лучшими тренерами, командами с лучшим менеджментом и большой историей. И мне, профессионалу, повезло работать с профессионалами, за счёт чего получить огромный опыт. Не имеет смысла выбирать между странами, потому что они все уникальны.

В каждой стране болельщики разные, как и построение команды. Всё очень индивидуально, но в одном очень схоже – волейбол везде один и разговаривают там на одном языке. Единственное, я бы хотела сказать спасибо каждой из стран за потрясающую возможность узнать, как может быть в каждой стране и в ситуациях по-разному. И в этом большая ценность всего моего опыта выездов и чемпионатов – того времени, которое я проживала за границей.

Татьяна Кошелева (слева) Фото: Роман Кручинин/ТАСС

– Ну и болельщики там крутые.

– В Италии очень любят волейбол. До этого мы играли в городе Урбино. В этом году поменяли зал – будем играть в Пезаро. По месту положения теперь намного удобнее для болельщиков: легко приехать на наши игры, посмотреть, прочувствовать. Тут замечательные фанаты с большой, как и клуб «Мегабокс», историей. Он всего третий год играет в Лиге А1 – раньше команда называлась Пезаро «Скаволини». То есть все болельщики, которые десятилетиями любят профессиональный волейбол, до сих пор с командой.

Да и коммуникация проходит с болельщиками: команда напрямую всегда контактирует с фанатами перед и после игры в специально отведённое время. Люди дарят нам свою любовь, поддержку, внимание на площадке и за её пределами. Мне это нравится. Этого иногда не хватает в русском волейболе: когда ты можешь чуть ближе запустить людей, для которых ты и играешь. Здесь это намного проще.

– Где больше ощущалось этой любви к вам?

– Знаете, везде! Я такой счастливый человек (смеётся). Особенно в эпоху социальных сетей, где нет границ и пределов, где каждый день мне пишут люди из разных стран, каждый день я получаю огромное количество внимания. Но выделить можно. В Бразилии и в Китае, наверное, самые ярые болельщики. В Бразилии на час оставалась после игры: фотографируешься, обнимаешься. В Китае люди всегда приходят с какими-то подарками, вниманием и трепетом. Эти страны мне запомнились особенно.

– С критикой тоже приходят?

– Бывает. Люди проявляют себя как хотят: кто-то и с критикой, кто-то и с грубостью. Но тут даже пример не приведу. Было по-разному. Но если в процентном соотношении: 98% против 2%. В этом плане я счастливый человек.

Татьяна Кошелева Фото: megaboxvolley.it

– Волейбол кажется более щадящим в этом плане спортом. В футболе…

– Знаете, думаю, это зависит от людей и от их фокуса внимания. Я слышала разные истории в волейболе: и про конфликты, и про постоянные негативные моменты. Но тут важно, куда направлен мой фокус внимания, какой я человек, для чего прихожу в зал, что хочу отдать и что получить. Если я захочу поругаться, то сделать это очень легко: можно прицепиться к любому слову, любой эмоции. И болельщики вместе с нами проигрывают, также переживают. У каждого человека свой навык переживать ту или иную неудачу. Опять же, где ваш фокус внимания. Если кто-то захочет заметить негатив, он заметит, привяжется и начнёт отвечать. Кто-то единожды сделает это за карьеру, а кто-то будет каждый день спускать свой пар в сообщениях. В этой ситуации и болельщик, и игрок неправы. И на что мы тратим свою жизнь?

Если мне будет важно потратить время на то, чтобы сказать, что кто-то неправ, я это сделаю. Но неинтересно. Так что я просто пройду мимо.

«В Италии ко мне относятся как к большому игроку, который любит людей и место, где работает»

– Негатив переживаете? Или пытаетесь его проглотить?

– По-разному. Очень тяжело отношусь к поражениям – до сих пор это моя небольшая драма. Потому что в последние годы я проигрываю много, это меня расстраивает. Но отношусь философски: спорт – это всегда про то, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Проиграть тоже можно по-разному: когда ты отдаёшь 100% и смотришь на ситуацию трезвым взглядом, ты даёшь себе отчёт – да, сегодня так. Но я могу приложить все усилия, взять всё лучшее из этого поражения. Знаю миллион случаев, когда поражения объединяли команду настолько, что дальше она становилась непобедимой ракетой, летящей вперёд. Или когда, наоборот, поражения обнажали всю тёмную сторону команды и людей, которые в ней работают.

Я отношусь к людям, которые смотрят на это неспокойно, – мне всегда трудно – но философски.

– Отчасти из-за амбиций? Их стало меньше?

– Нет, конечно, амбиций и желания много! Перед каждым сезоном у меня есть задачи в отношении себя и команды. Всегда хочется побеждать, быть лучшей, но жизнь часто меняет наши планы, и тут нужно уметь адаптироваться – иначе в мире спорта будет трудно. На площадке всегда побеждать невозможно, но каждый день побеждать себя, свои страхи, убеждения, привычки реально. И вот на таких победах можно многое выстроить.

– Сейчас вы постепенно доигрываете или, наоборот, ставите цели ещё выше?

– Третий год я играю в «Мегабоксе» – давайте от них отталкиваться. Этот клуб для меня особенный. Я вижу цели и задачи перед клубом – нам их озвучивают. Для меня как спортсмена-капитана важно проявить себя на площадке в разных ролях – зона ответственности расширяется. Для меня как игрока, жаждущего развития, цели на сезон меняются – хочется и для себя, и для клуба приобрести и получить то значимое, для чего мы вообще все собрались.

– К вам как капитану были вопросы со стороны команды после начала спецоперации?

– Нет, абсолютно этой темы никак не касаемся. Я очень этому рада. Здесь ко мне относятся как к большому игроку, человеку, который играет в волейбол и который открыт, любит людей и место, где работает. И продолжает любить место, где он родился. Я не вижу вообще никаких проблем. И политика никак не пересекается со спортом. В моём мире точно. К сожалению, в другой реальности – в вопросах национальной команды – на Россию наложено очень много ограничений, с чем я тоже в спорте не могу согласиться. Мне очень жаль, что так происходит.

«Уверена, если бы Россия играла, была бы на чемпионате Европы с медалью»

– Но в целом девчонки берут титулы с турецкими и французскими грандами, топы приезжают в Россию. Мало что меняется.

– Больше скажу – жизнь продолжается. И здесь самое важное оставаться в уважении друг к другу. Потому что самый большой конфликт – межчеловеческий – находится в агрессии к своему ближнему. Если мы посмотрим на людей, на мир с открытым сердцем, то навряд ли кому-то захочется сделать кому-то больно. Спорт – прекрасная возможность объединяться, чисто соревноваться и показывать своим примером, как можно по-здоровому коммуницировать. Давайте брать лучшее из каждой профессии, из каждых наших возможностей: что мы можем сделать для себя и друг для друга.

– Ваши коллеги – Эбрар Каракурт и Элена Пьетрини – перебираются в российский волейбол. Они спрашивали про чемпионат, жизнь в России?

– Эбрар подходила ко мне, спрашивала про Россию – разговаривали на тему отъезда. Уверена, её будут любить – в Калининграде просто потрясающие болельщики с невероятным залом, атмосферой, городом, людьми. Она получит несказанное удовольствие. Плюс её энергетика, харизма и уровень волейбола принесут новое, взрывное сочетание. Это же потрясающе!

– Неожиданно ведь: лучший бомбардир итальянской лиги, лидер сборной Турции – и в России. Это для галочки: каждый в карьере должен пройти через Суперлигу?

– Россия – это большая история волейбола и большие возможности. Это бесценный опыт. Какая галочка? Я никогда в жизни не поеду за галочкой; поеду за интересом и развитием: мне важно научиться, получить, узнать, ощутить. Думаю, Эбрар – одна из тех игроков, кому важно двигаться вперед и прогрессировать!

Эбрар Каракурт Фото: Toru Hanai/Getty Images

– С учётом вашего мирового опыта, кого будете поддерживать на чемпионате Европы?

– Знаете, столько друзей по всему миру и в каждой команде, что я пока не тот болельщик, у которого есть фавориты. Может, в какой-то момент у меня появится ещё одна любимая сборная, помимо России. Сейчас я поддерживаю красивый волейбол. Знаю, сколько девчонки работают – жила в этом режиме много-много лет. Какой это труд: выступать на высоком уровне, на таких больших соревнованиях. Поэтому желаю им хорошей красивой борьбы, без травм и чтобы победил сильнейший – всё просто.

– Кого поздравите или пожелаете удачи?

– У меня много друзей в сборной Турции, Голландии, Сербии, Италии, Польши. Очень этому рада и благодарна спорту и волейболу за такую возможность включать ТВ, смотреть матчи и говорить: «О, у меня подруга играет, классно», – и с удовольствием смотреть. Поэтому нет желания, чтобы кто-то победил. Если бы я сама участвовала… Тогда бы сказала, что сама хочу победить… (смеётся).

– А если бы сейчас сборная выступала, готовы были бы вернуться?

– Считаю, что сборная России – суперперспективна: те молодые игроки, которые сейчас есть в обойме национальной команды, – уникальны. Если бы сейчас наших молодых «тигров» выпустили на площадку, был бы 100-процентный результат. Уверена, что Россия была бы с медалью. Уже не могу дождаться этого момента. Очень жаль, что в такое очень яркое время нашу молодёжь ограничивают. Очень-очень жду флаг России на мировой волейбольной арене!

А про меня трудно говорить: я уже взрослый человек и разговариваю по факту – иллюзий нет. Если бы… Если бы сейчас мне конкретно сделали предложение, то я бы о нём подумала, отталкиваясь от своих физических кондиций, спортивной формы и возможностей – была бы я полезна или нет? Здраво бы на себя посмотрела. Но пока это иллюзии, и зачем о них вообще разговаривать?