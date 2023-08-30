Волейбол, Кубок Столетия, мужчины: состав групп, расписание турнира

7 сентября стартует новый волейбольный турнир, Кубок Столетия, с участием мужских российских команд. Он посвящается Столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, занявшие с 1 по 8 место по итогам чемпионата России-2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.
Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в Финале Четырёх.
Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины.
Группа «А».
«Зенит-Казань»
«Зенит» (Санкт-Петербург)
«Белогорье» (Белгород)
«АСК» (Нижний Новгород)
Матчи первого тура в группе «А» пройдут с 7 по 10 сентября в Санкт-Петербурге, второго тура — в Казани с 21 по 24 сентября.
Группа «Б»
«Динамо» (Москва)
«Локомотив» (Новосибирск)
«Динамо ЛО» (Ленинградская область)
«Факел» (Новый Уренгой)
Матчи первого тура в группе «Б» пройдут с 7 по 10 сентября в Москве, второго тура — с 19 по 22 сентября в Новосибирске.
Финал Четырёх среди мужских команд состоится с 6 по 8 октября в Калининграде.
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