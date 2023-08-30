Волейбол, Кубок Столетия, мужчины: состав групп, расписание турнира

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7 сентября стартует новый волейбольный турнир, Кубок Столетия, с участием мужских российских команд. Он посвящается Столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, занявшие с 1 по 8 место по итогам чемпионата России-2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.

Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в Финале Четырёх.

Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины.

Группа «А».

«Зенит-Казань»

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Белогорье» (Белгород)

«АСК» (Нижний Новгород)

Матчи первого тура в группе «А» пройдут с 7 по 10 сентября в Санкт-Петербурге, второго тура — в Казани с 21 по 24 сентября.

Группа «Б»

«Динамо» (Москва)

«Локомотив» (Новосибирск)

«Динамо ЛО» (Ленинградская область)

«Факел» (Новый Уренгой)

Матчи первого тура в группе «Б» пройдут с 7 по 10 сентября в Москве, второго тура — с 19 по 22 сентября в Новосибирске.

Финал Четырёх среди мужских команд состоится с 6 по 8 октября в Калининграде.