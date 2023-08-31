Сборная Сербии стала последним полуфиналистом женского ЧЕ, обыграв сборную Чехии

Определился последний участник полуфинальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Им стала сборная Сербии, в четырёх сетах обыгравшая сборную Чехии в четвертьфинальном матче (24:26, 25:17, 25:11, 25:14).

В матче за выход в финал сербки встретятся со сборной Нидерландов. В другом полуфинале между собой сыграют национальные команды Италии и Турции.

Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.

Отметим, что на чемпионате Европы — 2021 состав участников полуфинальных матчей был таким же. На том турнире победителем стала сборная Италии, второе место заняла сборная Сербии, третьей стала национальная команда Турции.