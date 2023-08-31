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Сборная Сербии стала последним полуфиналистом женского ЧЕ, обыграв сборную Чехии

Сборная Сербии стала последним полуфиналистом женского ЧЕ, обыграв сборную Чехии
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Определился последний участник полуфинальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Им стала сборная Сербии, в четырёх сетах обыгравшая сборную Чехии в четвертьфинальном матче (24:26, 25:17, 25:11, 25:14).

В матче за выход в финал сербки встретятся со сборной Нидерландов. В другом полуфинале между собой сыграют национальные команды Италии и Турции.

Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.

Отметим, что на чемпионате Европы — 2021 состав участников полуфинальных матчей был таким же. На том турнире победителем стала сборная Италии, второе место заняла сборная Сербии, третьей стала национальная команда Турции.

ЧЕ-2023 (ж) . 1/4 финала
30 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Чехия
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Куртагич, Пушич, Бьелица, Алексич, Стеванович, Егдич, Бошкович, Лозо
Чехия: Годанова, Едликова, Павлова, Буковска, Коулисиани, Дигринова, Валкова, Досталова, Егларжова, Млейнкова, Пеликанова, Орвосова, Бранкуска, Гавелкова
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