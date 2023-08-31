Определились пары полуфиналистов женского чемпионата Европы по волейболу

Сегодня, 30 августа, прошли последние четвертьфинальные матчи на чемпионате Европы среди женщин — 2023. Таким образом, определились пары полуфиналистов турнира.
Четвертьфинальные пары чемпионата Европы — 2023 среди женских команд
Италия — Турция
Нидерланды — Сербия
Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.
Отметим, что на чемпионате Европы — 2021 состав участников полуфинальных матчей был таким же. На том турнире победителем стала сборная Италии, второе место заняла сборная Сербии, третьей стала национальная команда Турции.
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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