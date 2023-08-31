Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 30 августа, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 30 августа сразу 14 команд провели свои первые матчи на турнире.

Результаты мужского чемпионата Европы по волейболу 30 августа

Группа D. Турция — Франция — 0:3 (20:25, 28:30, 25:27).

Группа B. Словения — Украина — 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20).

Группа A. Германия — Эстония — 3:0 (25:22, 25:19, 25:19).

Группа D. Румыния — Португалия — 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

Группа B. Финляндия — Хорватия — 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).

Группа C. Северная Македония — Дания — 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 25:22).

Группа A. Швейцария — Сербия — 0:3 (19:25, 16:25, 19:25).

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.