Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 30 августа, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 30 августа сразу 14 команд провели свои первые матчи на турнире.
Результаты мужского чемпионата Европы по волейболу 30 августа
Группа D. Турция — Франция — 0:3 (20:25, 28:30, 25:27).
Группа B. Словения — Украина — 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20).
Группа A. Германия — Эстония — 3:0 (25:22, 25:19, 25:19).
Группа D. Румыния — Португалия — 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).
Группа B. Финляндия — Хорватия — 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).
Группа C. Северная Македония — Дания — 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 25:22).
Группа A. Швейцария — Сербия — 0:3 (19:25, 16:25, 19:25).
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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