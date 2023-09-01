Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 31 августа, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 31 августа состоялось сразу восемь матчей. Для команд группы C эти игры стали первыми на турнире, а для всех остальных — это встречи 2-го тура.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2023. Мужчины

Результаты матчей 31 августа

Группа D. Франция — Португалия – 3:1

Группа B. Украина — Хорватия – 2:3.

Группа C. Черногория — Нидерланды – 0:3.

Группа A. Сербия — Бельгия – 3:1.

Группа D. Румыния — Израиль – 2:3.

Группа B. Финляндия — Болгария – 1:3.

Группа C. Польша — Чехия – 3:0.

Группа A. Эстония — Италия – 0:3.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой выйдут в 1/8 финала.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.