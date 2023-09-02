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Сборная Сербии обыграла Нидерланды и вышла в финал женского ЧЕ, где встретится с Турцией

Сборная Сербии обыграла Нидерланды и вышла в финал женского ЧЕ, где встретится с Турцией
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Сегодня, 1 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Сербии в четырёх партиях обыграла национальную команду Нидерландов (25:21, 15:25, 25:22, 25:21).

В финале турнира сербские волейболистки встретятся с командой Турции, которая в 1/2 финала одержала победу над действующими чемпионками Европы, итальянками.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфинал

Сербия – Нидерланды – 3:1 (25:21, 15:25, 25:22, 25:21).

ЧЕ-2023 (ж) . 1/2 финала
01 сентября 2023, пятница. 21:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Нидерланды
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Куртагич, Пушич, Бьелица, Алексич, Стеванович, Егдич, Бошкович, Лозо
Нидерланды: Книп, Яспер, Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бонгартс, Дейкема, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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