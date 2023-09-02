Сборная Сербии обыграла Нидерланды и вышла в финал женского ЧЕ, где встретится с Турцией

Сегодня, 1 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Сербии в четырёх партиях обыграла национальную команду Нидерландов (25:21, 15:25, 25:22, 25:21).

В финале турнира сербские волейболистки встретятся с командой Турции, которая в 1/2 финала одержала победу над действующими чемпионками Европы, итальянками.

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Сербия – Нидерланды – 3:1 (25:21, 15:25, 25:22, 25:21).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.