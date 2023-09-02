Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, состоялись полуфинальные матчи на женском чемпионате Европы по волейболу, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Начиная с этой стадии, все игры принимает Брюссель.

Результаты женского чемпионата Европы по волейболу 1 сентября

Нидерланды — Сербия — 1:3 (21:25, 25:15, 22:25, 21:25).

Италия — Турция — 2:3 (25:18, 23:25, 25:15, 22:25, 6:15).

Матч за третье место и финал запланированы на 3 сентября.

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Предыдущими чемпионками Европы были итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.