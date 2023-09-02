Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 1 сентября, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 1 сентября состоялось восемь матчей. Для команд это были их вторые или третьи игры на турнире.
Чемпионат Европы — 2023. Мужчины
Результаты матчей 1 сентября
Группа D. Румыния — Турция — 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 17:15).
Группа B. Финляндия — Словения — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25).
Группа C. Дания — Чехия — 1:3 (15:25, 25:23, 27:29, 22:25).
Группа A. Германия — Швейцария — 3:0 (25:14, 25:16, 25:21).
Группа D. Португалия — Греция — 2:3 (25:22, 25:19, 20:25, 16:25, 12:15).
Группа B. Хорватия — Испания — 3:0 (25:19, 25:20, 25:22).
Группа C. Нидерланды — Польша — 1:3 (25:23, 13:25, 19:25, 22:25).
Группа A. Сербия — Италия — 0:3 (15:25, 19:25, 21:25).
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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