Россия смяла Беларусь в товарняке. Как сейчас выглядит волейбольная сборная страны

Двухнедельные сборы в Новогорске завершились для России контрольными матчами. Подопечные Константина Брянского так же, как и ранее женская команда России, оформили две победы над сборной Беларуси. Первый матч состоялся по современным правилам, второй – в антураже 80-х годов.

Товарищеский матч

Россия — Беларусь — 3:0 (25:8, 25:21, 25:12).



Товарищеский ретроматч

РСФСР — БССР — 3:0 (15:5, 15:13, 15:8).

Цель сборов

На товарищеские матчи главный тренер сборной и московского «Динамо» Константин Брянский выбрал следующую шестёрку: блокирующие Илья Власов и Ильяс Куркаев, диагональный Максим Сапожков, связующий и капитан Павел Панков, доигровщики Дмитрий Волков, Антон Семышев. На замену выходили Денис Богдан, Дмитрий Лызик, Иван Яковлев, Илья Федоров – все те, кто ездил на майские и заключительные сборы в августе – после сезона Суперлиги команда собиралась дважды. Константин Абаев в интервью «Чемпионату» рассказывал, какая была их цель и как они проходили.

«В первый день прошло собрание, приехал Александр Михайлович Ярёменко. Он рассказал о планах, целях, высказался и главный тренер. Это просмотр молодых игроков, которые приближены к сборной. Важно понимать, кого вызвать на тот или иной сбор. То есть, условно, в августе будет очередной, а в чемпионате за этот сезон появилось много молодых игроков. И чтобы не вызывать в августе 50 человек, можно вызвать 20 в мае. И из них потом кого-то позвать на сбор в августе».

«Надо понимать, что в каждом виде спорта есть вершина мастерства. И эта вершина – сборная. Не готов поддержать людей, которые говорят, что сборная сейчас не нужна. Не надо забывать, что существует не только профессиональный спорт, но и любительский, юношеский, молодёжный. Это всё – основа пирамиды. Однако если нет верха у этой пирамиды, то стоит ли там развиваться внизу? Это всё может сильно ударить по виду спорта в целом. Это и мотивация, и стремление игроков стать лучше», – говорил Константин Брянский в интервью «Спорт-экспрессу».

Товарняки проходили в преддверии старта клубного сезона – 7 сентября начнётся Кубок столетия. Наверное, этим можно объяснить костяк сборной России на эти два матча: его составили практически игроки «Динамо». И Брянскому комфортно – состав москвичей продолжает работать с ним, и сборники других команд не перегружаются. Например, на контрольные матчи не позвали Макса Михайлова.

Сапожков дебютировал за сборную

Зато впервые в расположение сборной прибыл Максим Сапожков. Гигант из итальянской «Модены» при своих 220 см не оставил и шанса блоку соперников на сетке: заколотил шесть мячей в стартовом матче. «У него пошёл какой-то естественный прогресс. Явных изменений я не заметил, поскольку с ним недолго играл: после Спартакиады он уехал. Макс и так был одарённым игроком, данные не потерял, поэтому справляется. Может, дело в опыте, но, опять же, всё показывает волейбольная площадка на играх, а в тренировочном процессе оценить сложно», – делился Абаев.

Максим Сапожков в матче с Беларусью Фото: vk.com/rusvolleyteam

Белорусы провалили стартовый сет – 8:25 и адаптировались к соперникам и новым мячам «Волар» только во второй партии. «Самое больное – это подача-прием, с чем мы не справились абсолютно», – сетовал главный тренер сборной Беларуси Олег Миканович. И расконцентрация россиян едва не привела команду Брянского к потере преимущества – 16:11 превратились в 19:18. Брянский начал замены в середине второй партии, а при счёте 12:6 в третьем сете от стартового состава не осталось никого.

Команды в ретроформе, в перерывах – советская классика

На следующий день игра проходила уже в атмосфере советского времени. В холле работал буфет с бесплатным мороженым и лимонадом, а для болельщиков на арене устроили конкурс на лучший костюм – площадка эти два часа жила прошлым: провалилась в воспоминания и ностальгию.

Девушки в ретроплатьях Фото: Кадр из прямой трансляции телеканала «Матч! Страна»

Команды вышли играть в специальной ретроформе. Белорусы выступали в бордовом аутфите с надписью «БССР», а россияне — в белом с надписью «РСФСР». Играли белым мячом «Волар» российского производства – с нынешнего сезона его будут использовать на всех внутренних турнирах. «Всё новое поначалу неудобно, но, как мы видим, особо на нашу игру не повлияло, в наших ошибках виновата скорее нервозность, чем новый мяч. Поворчат и перестанут, помню, и мячи «Микаса» в новых цветах никому не нравились», – говорил блокирующий сборной России Ильяс Куркаев.

Матч проходил по правилам 80-х: в основном без либеро и до 15 очков – их можно можно было заработать только на своей подаче, то есть не было брейковых мячей – так в волейболе играли до 1999 года. И тогда матчи затягивались до трёх или пяти часов, а в ТВ-сетке показывали лишь сет или два.

Ещё одно правило 80-х – нельзя играть ногами. Многие забывали эти нюансы и ошибались при спасении мяча в розыгрышах. Также вводить мяч в игру можно было лишь из зоны, выделенной разметкой. Подачу даже получилось заблокировать – ещё одна прелесть советского волейбола. Воспроизвёл забытое Ильяс Куркаев, который замер в прыжке над тросом во время планера соперника белоруса Сергея Бусела при счёте 3:1 во втором сете. Сейчас это выглядит странно, но в 1980-е подачу действительно можно было блокировать, что случалось, правда, редко из-за высокой траектории.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ВК «Локомотив-Новосибирск».

И эта óчка складывалась под диктовку россиян. Волейболисты снова очень уверенно взяли первый сет – 15:5, затем белорусы вновь вцепились, и партия докатилась до 13:13, так что Брянскому пришлось израсходовать тайм-ауты. Но получилось забрать и второй, и третий сеты.

После сбора российские волейболисты разъедутся по своим клубам, чтобы уже сыграть в первом официальном турнире сезона: 7 сентября стартует Кубок столетия. Аналогичный женский турнир начинается уже сегодня, 31 августа.