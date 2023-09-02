Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 2 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 2 сентября состоятся шесть матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня.

Расписание матчей 2 сентября

Группа В. Словения — Испания. 17:30 мск

Группа D. Турция — Греция. 17:30 мск

Группа C. Нидерланды — Чехия. 18:00 мск

Группа В. Болгария — Украина. 20:30 мск

Группа D. Франция — Израиль. 20:30 мск

Группа С. Северная Македония — Черногория. 21:00 мск

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.