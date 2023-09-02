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Эстония и ещё 4 страны покинули конгресс CEV, протестуя против допуска России и Беларуси

Эстония и ещё 4 страны покинули конгресс CEV, протестуя против допуска России и Беларуси
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Представители Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши покинули заседание ежегодного конгресса Европейской федерации волейбола (CEV), который проходит сегодня, 2 сентября, в Брюсселе (Бельгия), из-за допуска на мероприятие представителей России и Беларуси. Право голоса пяти протестующих делегаций было передано другим странам.

«Европейская волейбольная семья совместно решила, что России и Беларуси не будет разрешено соревноваться с другими. Но теперь выяснилось, что CEV разрешил представителям этих стран участвовать в конгрессе, и это для нас определённо неприемлемо. Поэтому мы с нашими ближайшими союзниками решили не участвовать в конгрессе вместе с ними», — приводит слова генерального секретаря Эстонской волейбольной ассоциации Ивара Лиллеберга сайт организации.

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