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Сборная Украины по волейболу проиграла третий подряд матч на групповом этапе мужского Евро

Сборная Украины по волейболу проиграла третий подряд матч на групповом этапе мужского Евро
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Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в матчах группового этапа мужского Евро-2023. Спортсмены проиграли соперникам из Болгарии в четырёх сетах с итоговым счётом 1:3 (25:20, 17:25, 20:25, 23:25).

Украинцы идут на последнем месте в группе, не имея на своём счету ни одной победы. Далее спортсменам предстоит матч со сборными Финляндии и Испании: если команда вновь проиграет хотя бы в одной из этих встреч, сборная лишится шанса выступить в плей-офф Евро.

Отметим, что в случае, если сборная Украины выиграет два последних матча не со счётом 3:2, то она гарантированно выйдет в плей-офф как минимум с четвёртого места. Также команда может выйти из группы, если она выиграет два следующих матча, а сборная Хорватии эти матчи проиграет не со счётом 2:3.

Матч со сборной Финляндии украинцы проведут в понедельник, 4 сентября, а со сборной Испании команда сыграет во вторник, 5 сентября.

ЧЕ-2023 (м) . Группа B. 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:30 МСК
Болгария
Окончен
3 : 1
Украина
Болгария: Братоев, Колев, Атанасов, Гоцев, Аспарухов, Сеганов, Грозданов, Салпаров, Пенчев, Соколов, Карягин, Добрев, Николов, Петков
Украина: Полуян, Мазенко, Плотницкий, Синица, Остапенко, Семенюк, Канаев, Евстратов, Тупчий, Ковалёв, Кучер, Бойко, Киселюк, Щуров
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