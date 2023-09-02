Сборная Украины по волейболу проиграла третий подряд матч на групповом этапе мужского Евро

Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в матчах группового этапа мужского Евро-2023. Спортсмены проиграли соперникам из Болгарии в четырёх сетах с итоговым счётом 1:3 (25:20, 17:25, 20:25, 23:25).
Украинцы идут на последнем месте в группе, не имея на своём счету ни одной победы. Далее спортсменам предстоит матч со сборными Финляндии и Испании: если команда вновь проиграет хотя бы в одной из этих встреч, сборная лишится шанса выступить в плей-офф Евро.
Отметим, что в случае, если сборная Украины выиграет два последних матча не со счётом 3:2, то она гарантированно выйдет в плей-офф как минимум с четвёртого места. Также команда может выйти из группы, если она выиграет два следующих матча, а сборная Хорватии эти матчи проиграет не со счётом 2:3.
Матч со сборной Финляндии украинцы проведут в понедельник, 4 сентября, а со сборной Испании команда сыграет во вторник, 5 сентября.
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