Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 2 сентября, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 2 сентября состоялось шесть матчей. Для Северной Македонии и Черногории это была вторая игра на турнире, для остальных команд — третья.
Чемпионат Европы — 2023. Мужчины
Результаты матчей 2 сентября
Группа В. Словения — Испания — 3:0 (25:19, 25:15, 25:15).
Группа D. Турция — Греция — 3:1 (22:25, 26:24, 25:19, 25:23).
Группа C. Нидерланды — Чехия — 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).
Группа В. Болгария — Украина — 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).
Группа D. Франция — Израиль — 0:3 (21:25, 27:29, 17:25).
Группа С. Северная Македония — Черногория — 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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