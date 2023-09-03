Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 2 сентября, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 2 сентября состоялось шесть матчей. Для Северной Македонии и Черногории это была вторая игра на турнире, для остальных команд — третья.

Чемпионат Европы — 2023. Мужчины

Результаты матчей 2 сентября

Группа В. Словения — Испания — 3:0 (25:19, 25:15, 25:15).

Группа D. Турция — Греция — 3:1 (22:25, 26:24, 25:19, 25:23).

Группа C. Нидерланды — Чехия — 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).

Группа В. Болгария — Украина — 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).

Группа D. Франция — Израиль — 0:3 (21:25, 27:29, 17:25).

Группа С. Северная Македония — Черногория — 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.