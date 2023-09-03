Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 3 сентября состоятся восемь матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 3 сентября

Группа D. Греция — Румыния. 17:00 мск

Группа В. Испания — Финляндия. 17:30 мск

Группа C. Дания — Черногория. 18:00 мск

Группа А. Эстония — Швейцария. 19:00 мск

Группа D. Израиль — Португалия. 20:00 мск

Группа В. Болгария — Хорватия. 20:30 мск

Группа С. Польша — Северная Македония. 21:00 мск

Группа А. Бельгия — Германия. 22:00 мск

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.