Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 3 сентября состоятся восемь матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей 3 сентября
Группа D. Греция — Румыния. 17:00 мск
Группа В. Испания — Финляндия. 17:30 мск
Группа C. Дания — Черногория. 18:00 мск
Группа А. Эстония — Швейцария. 19:00 мск
Группа D. Израиль — Португалия. 20:00 мск
Группа В. Болгария — Хорватия. 20:30 мск
Группа С. Польша — Северная Македония. 21:00 мск
Группа А. Бельгия — Германия. 22:00 мск
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
- 3 сентября 2023
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
01:20
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
22:03
-
18:13
-
09:00
-
01:42
-
01:16
-
00:51
- 1 сентября 2023
-
20:23
-
09:10
-
09:00
-
00:18
- 31 августа 2023
-
20:31
-
13:01
-
10:15
-
09:10
-
01:16
-
01:00
-
00:11
-
00:01
- 30 августа 2023
-
23:17
-
22:04
-
21:25
-
20:14
-
09:10
-
09:00
-
00:35
-
00:02
- 29 августа 2023
-
20:47
-
10:15
-
09:50
-
09:19