Волейболистки Турции стали победительницами женского ЧЕ, обыграв Сербию в пяти сетах

Сегодня, 3 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за первое место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Сербии (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финальный матч
Сербия – Турция – 2:3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15).
Таким образом, победительницами турнира впервые в истории стали волейболистки из Турции, обладательницами серебряных медалей – спортсменки из Сербии, а бронзовые призёры – команда Нидерландов.
В турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Предыдущими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводились в четырёх разных странах одновременно.
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