Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 4 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 4 сентября состоятся восемь матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 4 сентября

Группа D. Франция — Румыния. 17:00 мск.

Группа В. Украина — Финляндия. 17:30 мск.

Группа C. Дания — Нидерланды. 18:00 мск.

Группа А. Сербия — Эстония. 19:00 мск.

Группа D. Португалия— Турция. 20:00 мск.

Группа В. Хорватия— Словения. 20:30 мск.

Группа С. Чехия — Черногория. 21:00 мск.

Группа А. Италия — Швейцария. 22:00 мск.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.