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Сборная Украины одержала первую победу на мужском чемпионате Европы по волейболу

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд. В матче 4-го тура группового раунда соревнований украинские волейболисты на тай-брейке одержали победу над сборной Финляндии со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).

В заключительном матче группового этапа сборная Украины сыграет с командой Испании. Чтобы войти в четвёрку лучших команд в подгруппе и выйти в плей-офф, украинцам нужна победа со счётом 3:0 или 3:1.

Если при этом Болгария потерпит поражение от Словении (0:3 или 1:3), Украина может финишировать даже третьей в подгруппе.

Матчи 5-го тура в группе В пройдут во вторник, 5 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Группа В. 4-й тур

Украина – Финляндия – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).