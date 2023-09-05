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Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 4 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 4 сентября, турнирная таблица
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 4 сентября состоялось восемь игр. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей 4 сентября

Группа D. Франция — Румыния – 1:3.
Группа В. Украина — Финляндия – 3:2.
Группа C. Дания — Нидерланды – 1:3.
Группа А. Сербия — Эстония – 3:0.
Группа D. Португалия — Турция – 3:2.
Группа В. Хорватия— Словения – 0:3.
Группа С. Чехия — Черногория – 3:0.
Группа А. Италия — Швейцария – 3:0.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица мужского ЧЕ по волейболу
Календарь игр мужского ЧЕ по волейболу
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