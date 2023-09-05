Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 5 сентября

Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 5 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 5 сентября состоятся восемь игр. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 5 сентября

Группа D. Греция — Франция. 17:00 мск.

Группа B. Испания — Украина. 17:30 мск.

Группа C. Северная Македония — Нидерланды. 18:00 мск.

Группа А. Бельгия — Эстония. 19:00 мск.

Группа D. Турция — Израиль. 20:00 мск.

Группа B. Словения — Болгария. 20:30 мск.

Группа С. Польша — Дания. 21:00 мск.

Группа А. Германия — Сербия. 22:00 мск.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Календарь чемпионата Европы по волейболу
Турнирные таблицы чемпионата Европы по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android