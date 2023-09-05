Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты московского «Динамо» представили новую игровую форму на сезон-2023/2024

Волейболисты московского «Динамо» представили новую игровую форму на сезон-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон-2023/2024.

Фото: vcdynamo.ru

В минувшем сезоне волейболисты московского «Динамо» стали серебряными призёрами Суперлиги, уступив в финальной серии чемпионата России – 2022/2023 «Зениту» из Казани.

«Динамо» примет участие в новом волейбольном турнире, Кубке Столетия, который стартует 7 сентября. Он посвящается столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, занявшие с первое по восьмое место по итогам чемпионата России – 2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.

Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в «Финале четырёх».

Материалы по теме
Волейбол, Кубок Столетия, мужчины: состав групп, расписание турнира
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android