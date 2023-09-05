Волейболисты московского «Динамо» представили новую игровую форму на сезон-2023/2024

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы презентовал новую игровую форму на предстоящий сезон-2023/2024.
Фото: vcdynamo.ru
В минувшем сезоне волейболисты московского «Динамо» стали серебряными призёрами Суперлиги, уступив в финальной серии чемпионата России – 2022/2023 «Зениту» из Казани.
«Динамо» примет участие в новом волейбольном турнире, Кубке Столетия, который стартует 7 сентября. Он посвящается столетию отечественного волейбола. В турнире примут участие команды Cуперлиги, занявшие с первое по восьмое место по итогам чемпионата России – 2023. Турнир пройдёт как среди мужских, так и среди женских команд.
Кубок Столетия будет состоять из двух туров. В рамках предварительного тура пройдут матчи группового турнира, затем две лучшие команды каждой группы сыграют в «Финале четырёх».
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