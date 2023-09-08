Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 8 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 8 сентября состоятся первые матчи 1/8 финала турнира. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 8 сентября

Хорватия — Румыния. 17:30 мск

Франция — Болгария. 20:30 мск

Сборная Хорватии вышла со второго места группы В, набрав восемь очков. Национальная команда Румынии пробилась в плей-офф с третьего места группы D, в её активе девять баллов.

Французы стали победителями группы D, набрав 12 очков. Болгария вышла в 1/8 финала турнира с четвёртой строчки группы В, в активе команды шесть баллов.

Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.