Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 8 сентября
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 8 сентября состоятся первые матчи 1/8 финала турнира. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей 8 сентября
Хорватия — Румыния. 17:30 мск
Франция — Болгария. 20:30 мск
Сборная Хорватии вышла со второго места группы В, набрав восемь очков. Национальная команда Румынии пробилась в плей-офф с третьего места группы D, в её активе девять баллов.
Французы стали победителями группы D, набрав 12 очков. Болгария вышла в 1/8 финала турнира с четвёртой строчки группы В, в активе команды шесть баллов.
Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.
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