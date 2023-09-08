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Французские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с румынами

Французские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с румынами
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Мужская сборная Франции по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала соревнований французские волейболисты уверенно обыграли команду Болгарии со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:15).

Самым результативным игроком матча стал центральный блокирующий сборной Франции Бартелеми Шиненьезе, принёсший своей команде 13 очков. По десять очков набрали французский доигровщик Тимоте Карле и волейболист сборной Болгарии Алекс Грозданов, поставивший четыре результативных блока. Отметим, что связующий французов Антуан Бризар подал три эйса – столько же на счету всей сборной Болгарии.

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Франции сыграет с командой Румынии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала

Франция – Болгария – 3:0 (25:21, 25:21, 25:15).

ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
08 сентября 2023, пятница. 20:30 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Болгария
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Буайе, Ле Гофф, Бюльтор, Клевено, Луати, Карле, Жуффруа
Болгария: Братоев, Колев, Атанасов, Гоцев, Аспарухов, Сеганов, Грозданов, Салпаров, Пенчев, Соколов, Карягин, Добрев, Николов, Петков
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Новости. Волейбол
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