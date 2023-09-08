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Французские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с румынами

Мужская сборная Франции по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала соревнований французские волейболисты уверенно обыграли команду Болгарии со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:15).

Самым результативным игроком матча стал центральный блокирующий сборной Франции Бартелеми Шиненьезе, принёсший своей команде 13 очков. По десять очков набрали французский доигровщик Тимоте Карле и волейболист сборной Болгарии Алекс Грозданов, поставивший четыре результативных блока. Отметим, что связующий французов Антуан Бризар подал три эйса – столько же на счету всей сборной Болгарии.

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Франции сыграет с командой Румынии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Франция – Болгария – 3:0 (25:21, 25:21, 25:15).