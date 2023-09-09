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Атанасьевич заменит Лубурича в составе новосибирского «Локомотива»

Атанасьевич заменит Лубурича в составе новосибирского «Локомотива»
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Главный тренер новосибирского «Локомотив» Пламен Константинов нашел замену ушедшему сербскому диагональному Дражену Лубуричу, который в следующем сезоне продолжит карьеру в турецком «Фенербахче» (Стамбул), сообщает Sportal.

Ожидается, что в сезоне-2023/2024 команду железнодорожников пополнит ещё один известный сербский волейболист — Александр Атанасьевич. 32-летний диагональный, который является мужем одной из лучших болгарских волейболисток Элицы Васильевой, в прошлом сезоне выступал в составе польской команды «Скра», а до этого на протяжении восьми сезонов играл за итальянскую «Перуджу». Атанасьевич и Васильева совсем скоро планируют стать родителями первенца.

Сейчас Атанасьевич входит в состав сборной Сербии, которая участвует в чемпионате Европы среди мужчин.

Ожидается, что Атанасьевич начнет новый сезон в чемпионате Китая, а после его окончания присоединится к своим одноклубникам из «Локомотива» (Новосибирск).

В первой половине регулярного чемпионата Суперлиги России Константинов будет опираться на молодого Илью Казаченкова и капитана Павла Круглова.

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