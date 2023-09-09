Украинские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала украинские волейболисты уверенно обыграли команду Португалии со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Португалии Алешандре Феррейра, набравший 16 очков, в том числе три эйса. 15 очков сборной Украины принёс его коллега по амплуа Олег Плотницкий, на счету которого два эйса. 11 очков принёс команде доигровщик Илья Ковалёв, по 9 — Юрий Семенюк и Василий Тупчий.

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Словении.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Португалия – Украина – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).