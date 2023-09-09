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Украинские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023

Украинские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023
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Мужская сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала украинские волейболисты уверенно обыграли команду Португалии со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Португалии Алешандре Феррейра, набравший 16 очков, в том числе три эйса. 15 очков сборной Украины принёс его коллега по амплуа Олег Плотницкий, на счету которого два эйса. 11 очков принёс команде доигровщик Илья Ковалёв, по 9 — Юрий Семенюк и Василий Тупчий.

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Словении.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала

Португалия – Украина – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).

ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
09 сентября 2023, суббота. 20:45 МСК
Португалия
Окончен
0 : 3
Украина
Португалия: Синфрониу, Бело, Соуза, Цветичанин, Маркеш, Феррейра, Казаш, Виолаш, Мартинш, Пинто, Родригеш, Кунья, Андраде, Перейра
Украина: Полуян, Мазенко, Плотницкий, Синица, Остапенко, Семенюк, Канаев, Евстратов, Тупчий, Ковалёв, Кучер, Бойко, Киселюк, Щуров
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Новости. Волейбол
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