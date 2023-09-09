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Чемпионка мира Вера Ветрова возобновила карьеру в «Динамо-Ак Барсе»

Чемпионка мира Вера Ветрова возобновила карьеру в «Динамо-Ак Барсе»
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Чемпионка мира по волейболу 2010 года 37-летняя российская волейболистка Вера Ветрова подписала контракт с казанским клубом «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба команды.

Спортсменка покинула «Динамо-Ак Барс» по завершении сезона-2021/2022 и пропустила прошедший сезон-2022/2023, который казанская команда завершила вылетом в 1/4 финала плей-офф.

Также в течение карьеры Ветрова выступала в липецком «Стиноле»/«Индезите», московском, краснодарском «Динамо».

Связующая является четырёхкратной чемпионкой России и четырёхкратной обладательницей Кубка страны, а также победительницей Суперкубка России (2017).

Первый матч в новом сезоне женской Суперлиги «Динамо-Ак Барс» проведёт 1 октября, соперником станет «Минчанка».

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