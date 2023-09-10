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Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал мужского чемпионата Европы по волейболу

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал мужского чемпионата Европы по волейболу
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Мужская сборная Нидерландов по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала команда Нидерландов на тай-брейке нанесла поражение сборной Германии со счётом 3:2 (25:20, 25:23, 22:25, 18:25, 15:12).

Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Германии Георг Грозер, на счету которого 22 очка. В составе сборной Нидерландов 18 очков набрал его коллега по амплуа Нимир Абдель-Азиз, 16 очков принёс команде доигровщик Бенни Тёйнстра-мл.

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с командой Италии. Ранее стали известны ещё две четвертьфинальные пары: Украина – Словения и Франция – Румыния.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала

Нидерланды – Германия – 3:2 (25:20, 25:23, 22:25, 18:25, 15:12).

ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
09 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Германия
Нидерланды: Коренблек, Кеминк, ван Гардерен, тер Хорст, Мейс, Йорна, Плак, Клок, Тёйнстра-мл., Абдель-Азиз, Тер Мат, Паркинсон, Андринга, Вилтенбург
Германия: Фромм, Тилле, Калиберда, Райхерт, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Краге, Рёрс, Крик, Мазе
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Новости. Волейбол
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