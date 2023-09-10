Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал мужского чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Нидерландов по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала команда Нидерландов на тай-брейке нанесла поражение сборной Германии со счётом 3:2 (25:20, 25:23, 22:25, 18:25, 15:12).
Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Германии Георг Грозер, на счету которого 22 очка. В составе сборной Нидерландов 18 очков набрал его коллега по амплуа Нимир Абдель-Азиз, 16 очков принёс команде доигровщик Бенни Тёйнстра-мл.
За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с командой Италии. Ранее стали известны ещё две четвертьфинальные пары: Украина – Словения и Франция – Румыния.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Нидерланды – Германия – 3:2 (25:20, 25:23, 22:25, 18:25, 15:12).
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