Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
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Завершились игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу 2023 года среди мужчин, проходящего с 28 августа по 16 сентября. Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии. 10 сентября стали известны два последних четвертьфиналиста турнира.
Результаты матчей 10 сентября
1/8 финала
Сербия — Чехия — 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)
Польша — Бельгия — 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:22)
Таким образом сформированы следующие пары четвертьфиналистов:
Италия — Нидерланды
Франция — Румыния
Польша — Сербия
Словения — Украина
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