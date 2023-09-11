Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу

Завершились игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу 2023 года среди мужчин, проходящего с 28 августа по 16 сентября. Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии. 10 сентября стали известны два последних четвертьфиналиста турнира.

Результаты матчей 10 сентября

1/8 финала

Сербия — Чехия — 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)

Польша — Бельгия — 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:22)

Таким образом сформированы следующие пары четвертьфиналистов:

Италия — Нидерланды

Франция — Румыния

Польша — Сербия

Словения — Украина