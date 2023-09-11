Украинские волейболисты не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы — 2023

Мужская сборная Украины по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы – 2023, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
В четвертьфинальном матче украинцы со счётом 1:3 (17:25, 29:31, 25:21, 23:25) проиграли команде Словении.
Стоит отметить, что Словения и Украина уже встречались в рамках этого чемпионата Европы, только на групповом этапе. Тогда словенцы также обыграли украинцев со счётом 3:1. Более того, с таким же счётом закончилось противостояние этих сборных в четвертьфинале чемпионата мира — 2022.
В других четвертьфинальных матчах ЧЕ Италия сразится с Нидерландами, Франция — с Румынией, а Польша встретится с Сербией.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/4 финала
Словения – Украина – 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23).
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