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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Борщ госпитализирован с закрытым переломом шейки бедра

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Борщ госпитализирован с закрытым переломом шейки бедра
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Девятикратный чемпион СССР по волейболу, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР Виктор Борщ госпитализирован в подмосковную больницу с закрытым переломом шейки бедра.

«‎Да, он упал на оперированный тазобедренный сустав. Операция была давно сделана, и сейчас он упал. В ближайшее время будет заново оперирован. Всё тихо, мирно, все живы‑здоровы. Ничего серьёзного, человек в сознании, угрозы для жизни нет. Он сказал мне, что в любом случае пришлось бы менять сустав, срок подходил, — сказал сын экс-волейболиста Павел Борщ в интервью «Матч ТВ».

Несчастный случай с 75-летним заслуженным мастером спорта произошёл на даче в Химках в его день рождения. По прогнозам врачей, Виктор Николаевич проведёт несколько дней в больнице.

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