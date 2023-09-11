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Франция легко прошла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Франция легко прошла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу
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Сборная Франции уверенно обыграла соперников из Румынии в матче четвертьфинала чемпионата Европы по мужскому волейболу, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Встреча состоялась в болгарском городе Варна и завершилась со счётом 25:22, 25:14, 27:25 в пользу сборной Франции.

До этого эти команды уже встречались в рамках чемпионата Европы — 2023 в Тель-Авиве. Тогда представители Румынии сенсационно оказались сильнее – матч закончился со счётом 3:1 в их пользу, однако это не помешало французам занять первое место в группе, а потом обыграть хозяев турнира – сборную Болгарии.

Соперник Франции по полуфиналу определится в другом четвертьфинальном матче, где сразятся сборные Италии и Нидерландов.

ЧЕ-2023 (м) . 1/4 финала
11 сентября 2023, понедельник. 21:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Румыния
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Буайе, Ле Гофф, Бюльтор, Клевено, Луати, Карле, Жуффруа
Румыния: Барта, Пета, Константин, Дьяконеску, Кицигой, Думитру, Балян, Ачобанитей, Косински, Бала, Рацэ, Бутнару, Кэлин, Лупу
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