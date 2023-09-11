Франция легко прошла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Сборная Франции уверенно обыграла соперников из Румынии в матче четвертьфинала чемпионата Европы по мужскому волейболу, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Встреча состоялась в болгарском городе Варна и завершилась со счётом 25:22, 25:14, 27:25 в пользу сборной Франции.

До этого эти команды уже встречались в рамках чемпионата Европы — 2023 в Тель-Авиве. Тогда представители Румынии сенсационно оказались сильнее – матч закончился со счётом 3:1 в их пользу, однако это не помешало французам занять первое место в группе, а потом обыграть хозяев турнира – сборную Болгарии.

Соперник Франции по полуфиналу определится в другом четвертьфинальном матче, где сразятся сборные Италии и Нидерландов.