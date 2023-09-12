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Федерация волейбола Ирана подала заявку на проведение чемпионата мира 2025 года

Федерация волейбола Ирана подала заявку на проведение чемпионата мира 2025 года
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Федерация волейбола Ирана (IRIVF) на официальном сайте объявила, что подала в Международную федерацию волейбола (FIVB) заявку на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных, который пройдёт в 2025 году. Также страна претендует на проведение волейбольной Лиги наций 2024 года.

Напомним, сейчас проходит чемпионат Европы среди мужских волейбольных сборных 2023 года. Турнир проходит в Италии, Израиле, Болгарии и Северной Македонии. Сегодня, 12 сентября, состоятся два четвертьфинальных матча, в которых сборная Польши сыграет с национальной командой Серии, а Италия встретится со сборной Нидерландов.

Прошлый чемпионат мира по волейболу среди мужчин состоялся в 2022 году в Польше и Словении. Действующим победителем соревнований является национальная команда Италии.

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