Федерация волейбола Ирана подала заявку на проведение чемпионата мира 2025 года

Федерация волейбола Ирана (IRIVF) на официальном сайте объявила, что подала в Международную федерацию волейбола (FIVB) заявку на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных, который пройдёт в 2025 году. Также страна претендует на проведение волейбольной Лиги наций 2024 года.
Напомним, сейчас проходит чемпионат Европы среди мужских волейбольных сборных 2023 года. Турнир проходит в Италии, Израиле, Болгарии и Северной Македонии. Сегодня, 12 сентября, состоятся два четвертьфинальных матча, в которых сборная Польши сыграет с национальной командой Серии, а Италия встретится со сборной Нидерландов.
Прошлый чемпионат мира по волейболу среди мужчин состоялся в 2022 году в Польше и Словении. Действующим победителем соревнований является национальная команда Италии.
- 12 сентября 2023
-
15:40
-
13:52
-
09:00
- 11 сентября 2023
-
23:24
-
21:25
-
19:45
-
09:00
-
00:36
- 10 сентября 2023
-
23:40
-
23:20
-
22:58
-
22:40
-
21:46
-
19:40
-
18:50
-
09:00
-
01:14
-
00:57
- 9 сентября 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:56
-
22:09
-
17:34
-
09:00
-
01:15
-
00:54
- 8 сентября 2023
-
23:22
-
22:01
-
21:07
-
14:27
-
13:43
-
11:10
-
09:00
- 7 сентября 2023
-
01:44
-
01:31