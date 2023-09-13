«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов — о переходе под флаг Италии
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Доигровщик сборной Италии по волейболу Олег Антонов рассказал, почему на старте своей карьеры, имея двойное гражданство, стал выступать за Италию.
Олег — сын волейболиста и тренера Ярослава Антонова. За карьеру 35-летний Антонов сменил восемь итальянских клубов, выступал во Франции и Турции, в России он играл лишь однажды – в сезоне-2018/2019 за «Урал», теперь перешёл в «Нову».
«Я как игрок вырос в Италии, там же получил волейбольные навыки. А в России никогда даже не играл, и, возможно, здесь обо мне никто и не знал. Мне пришёл запрос от сборной Италии – я и хотел этого: в волейбольном плане вырос в Италии. Думал, что больше должен итальянскому волейболу», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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