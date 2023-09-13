Волейболист Антонов: читаю детям русские сказки, но итальянскую культуру они знают больше

Доигровщик сборной Италии по волейболу Олег Антонов рассказал о своей семье.
Олег — сын волейболиста и тренера Ярослава Антонова. За карьеру он сменил семь итальянских клубов, выступал во Франции и Турции, в России он играл лишь однажды – в сезоне-2018/2019 за «Урал», теперь перешёл в «Нову».
«Вы знаете, я и родился в России, и до 13 лет жил в России, и возвращался после этого в Россию – так что знаю страну. Говорю как русский. Знаю, как всё здесь устроено: есть и хорошее, и плохое. Например, в Италии очень много бюрократии, в России – меньше, и всё легче. Да и зависит это от самого человека: на что он обращает внимание. И прямо в эту секунду в голову ничего не приходит. Есть разница в культуре, истории, географии – Италию за несколько часов объедешь, а Россию – если только облетишь.
В семье разговариваю с детьми на русском, жена – по-итальянски. Перед тем, как уложить их спать, я им русские сказки читаю, а на следующий день жена это делает на итальянском. Они, конечно, итальянскую культуру больше знают, потому что живут в Италии. Как переход в Суперлигу повлияет на них? Они дети, и они привыкли к переездам. Тем более им всего девять лет, 7,5 и пять – в декабре будет шесть. Этот контраст они даже не чувствуют, хотя знают, что в другой стране, в Самаре. Но сколько бы мы не ездили, они лучше взрослых адаптируются и привыкают к месту.
Пока в планах онлайн-школа. Но хотим отдать детей в спорт. В волейбол? Куда захотят, туда и пойдут. Не буду настаивать, да и они сами непротив – видят папу, тоже хотят в волейбол играть. Может рановато, ведь я, например, позже начал, чем они. Моя философия: надо всё попробовать, прежде чем определиться и быть уверенным до конца, чего ты хочешь», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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