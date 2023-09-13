Екатерина Антропова — о возможности играть за сборную России: нет смысла об этом говорить

Диагональная сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова рассказала о возможности сыграть за сборную России до получения итальянского гражданства. 20-летняя Екатерина получила итальянский паспорт в середине августа и сразу же попала на чемпионат Европы в составе сборной Италии, вытеснив из основы Паолу Эгону – MVP последнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Как рассказала Антропова, с её мамой связывался тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато и приглашал девушку на сбор, но из-за пандемии физически это было невозможно. На вопрос о том, была ли у Антроповой возможность сыграть за сборную России, Екатерина ответила: «Может быть. Но сейчас уже сложно об этом говорить. Да и смысла нет. Получилось как получилось».
Тем не менее, спортсменка отметила наличие у себя русских черт характера. «От России у меня постоянное стремление куда-то пробиться и чего-то добиться», — цитирует Антропову Sports.ru.
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