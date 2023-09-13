Чжан Цзининь: «Белогорье» — отличный выбор для меня, долго не раздумывал

Новобранец «Белогорья», доигровщик сборной Китая Чжан Цзининь рассказал, что его привлекло в российской Суперлиге и как он готовится к встрече с новой командой и болельщиками.

Чжан Цзининь — самый результативный игрок китайской сборной последних двух лет станет первым волейболистом Поднебесной в российской суперлиге.

«Я очень волнуюсь перед началом выступлений в российской Суперлиге, которая имеет очень высокий уровень. Но я верю, что смогу учиться и повышать свой технический и тактический уровень в России. А насчет дальних перелетов не беспокоюсь.

Клуб «Белогорье» — известный и отличный клуб, и я очень рад, что меня пригласили в эту команду. Это отличный выбор для меня, и я долго не раздумывал.

Я знаю многих российских игроков. Выделю, наверное, Дмитрия Мусэрского, который сейчас играет в японской лиге, и Егора Клюку. Конечно, в России много игроков мирового класса. Я буду очень рад принять участие в матчах российской Суперлиги», — приводит слова Цзининя пресс-служба «Белогорья».