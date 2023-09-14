Гамова — о выступлениях без флага: если есть шанс поехать на ОИ, надо его использовать

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова выразила мнение, что спортсменам из России следует выступать на Олимпийских играх без флага и гимна. Гамова подчеркнула, что людям не стоит критиковать спортсменов за выступления в нейтральном статусе.
«Я отношусь положительно, если у спортсмена есть шанс поехать на Олимпийские игры, то надо его использовать. От того, что не будет флага и гимна, это не изменит нашу национальность, все будут знать, что мы из России.
Большой процент населения относится к этому отрицательно? Большой процент населения — это не профессиональные спортсмены. И не люди, которые отдали этому всю жизнь, наверное, не до конца понимают, чего желают спортсмены. И что люди кладут на алтарь своих спортивных мечтаний — желание, силы и здоровье. Они занимаются этим с ранних лет. Я, наверное, больше прислушалась бы всё-таки к мнению спортсменов. К тем людям, которые в этом деле больше разбираются», — приводит слова Гамовой «РИА Новости Спорт».
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